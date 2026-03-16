بقائي: مضيق هرمز لم يغلق بل يخضع لمراقبة قواتنا المسلحة
معرف الأخبار : 1763017
اكد الناطق بلسان الخارجية اسماعيل بقائي اليوم الاثنين ان مضيق هرمز لم يُغلق لكنه وعلى خلفية الظروف التي فرضت عليه والتدهور الامني الذي احدثته الولايات المتحدة واسرائيل، بات يخضع لمراقبة القوات المسلحة الايرانية.
واضاف ان القوات المسلحة الايرانية تراقب وتتحكم بعملية المرور عبر مضيق هرمز وان الدول التي هي ليست جزء من العدوان العسكري على ايران، قد عبرت المضيق في ظل التنسيق.
وتابع: انه ان اراد الاخرون الانخراط في هذه المعركة، فهو قرارهم، لكن الدول الاسلامية في المنطقة لن تقبل ابدا مواكبة كيان نفذ ابادة جماعية. وان كان مقررا ان تنخرط شعوب المنطقة، فان انخراطها سيكون حتما ضد المعتدين.