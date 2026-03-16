عراقجي يشيد بباكستان حكومة وشعبا

واشاد عراقجي في منشور بثه على منصة "اكس" بلغة الاردو بدعم باكستان لايران على خلفية الحرب الامريكية والصهيونية المفروضة على ايران وكتب: "في هذه الايام واللحظات الالهية والمعنوية، اشكر من اعماق القلب، باكستان حكومة وشعبا لاعلانها تضامنها ودعمها التامين للجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا في مواجهة عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني."

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالاتكال التام على الله سبحانه وتعالى، صامدة بثبات وعزيمة للذود عن سيادتها وسلامة ترابها.

