Iranian Labour News Agency
English FA

الحرس الثوري: تنفیذ الموجة الـ 53 من عملیات "الوعد الصادق 4" ضد مواقع العدو الصهیو أمریکي

معرف الأخبار : 1762706
تم نسخ الارتباط

أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ الموجة الـ 53 من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد مراكز القيادة والسيطرة الإقليمية وإدارة الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية اليوم الأحد، عن إطلاق الموجة الـ 53 من عمليات"الوعد الصادق 4" بنداء المبارك "يا جواد الأئمة أدركني"، وإحياء لذكرى لـ 84 شهيدا من طاقم المدمرة "دنا" الإيرانية.

وأضاف: تم إطلاق 10 صواريخ فرط صوتية "فتاح" و "قدر" والمسيرات الانقضاضية ضد قوات الجيش الإرهابي الأمريكي في قاعدة الظفرة، التي لعبت دورا في الدعم الاستخباراتي في الهجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى استهداف مراكز

القيادة والسيطرة الإقليمية وإدارة الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني.

وأكد حرس الثورة الإسلامیة: بعون الله تعالى، ستستمر الهجمات المتواصلة والساحقة ضد أهداف ومراكز ومصالح أمريكا والكيان الصهيوني بكل قوة وعلى نطاق أوسع، حتى استسلام المعتدين وعقابه.

 

تم نسخ الارتباط
تعليقات