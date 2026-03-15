عراقجي: مضیق هرمز مفتوح للجمیع ما عدا الولایات المتحدة وحلفائها

وأضاف "عراقجي" في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأحد: إن الوضع في إيران مستقر، ولا توجد أي شرخ في مؤسسات الدولة أو الجيش.

وقال بشأن الحالة الصحية لسماحة قائد الثورة الإسلامية: إنه في صحة جيدة، ويدير شؤون البلاد بشكل كامل.

وأكد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية: إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما من بدأ الحرب، ونحن ندافع عن أنفسنا، ونستهدف فقط القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال عراقجي بشأن الأكاذيب المتعلقة باستهداف إيران للمناطق السكنية في المنطقة: حتى الآن، لم نستهدف أي منطقة مدنية أو سكنية في الدول الإقليمية. من الممكن أن يكون الكيان الصهيوني قد استهدفت مناطق مدنية في الدول العربية بهدف تدمير علاقاتها مع إيران.

وأوضح وزیر الخارجیة: إن الأمريكيين صنعوا طائرة مسيرة تشبه طائرتنا المسيرة "شاهد" وأطلقوا عليها اسم "لوكاس"، وهي مطابقة تماما لها، ويتم من خلالها استهداف أهداف في الدول العربية.

وأضاف: إن إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بالتعاون مع دول المنطقة، للتحقيق في المناطق التي تعرضت للهجمات.

وصرح وزير الخارجية بشأن وساطة دول المنطقة وشروط إيران في هذا الصدد، حتى الآن لم يتم طرح أي مبادرة واضحة لإنهاء الحرب، لكننا نرحب بأي مبادرة إقليمية تفضي إلى إنهاء الحرب بشكل عادل. ومع ذلك، فإن إنهاء الحرب مرهون بضمان عدم تكرارها ودفع التعويضات.

وعن الاتصالات الدبلوماسية مع دول الجوار قال عراقجي: إن الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول الجوار لا تزال مستمرة.

وبشأن احتمال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لهجوم، صرح قائلا: إذا استُهدفت منشآتنا للطاقة، فإننا سنستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة.

وعن التهديدات المتعلقة بجزيرة "خارك"، قال وزير الخارجية إنّ احتلالها سيكون خطأً أكبر من الهجوم عليها.

