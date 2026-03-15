الحرس الثوري يعلن استخدام صاروخ “سجّيل” الاستراتيجي لاول مرة في الجولة الـ54 من عملية “الوعد الصادق 4”

وجاء في بيان صدر عن الحرس الثوري، الأحد، للإعلان عن بدء العملية، استشهاداً بالآية الكريمة:"تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ".

وأوضح البيان أنّ العملية نُفذت تحت الاسم الرمزي المبارك "يا زهرا (سلام الله عليها)"، وقد أُهديت إلى الشهيدين مهدي وحميد باكري وشهداء شرق دجلة.

وشملت العملية إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز “خرمشهر” برؤوس حربية تزن طنين، و"خيبر شکن"، و"قدر"، و"عماد"، إضافةً إلى استخدام صاروخ “سجّيل” الاستراتيجي لأول مرة ضمن عمليات “الوعد الصادق 4”.

وأكد البيان أن الضربات استهدفت مراكز القيادة والتحكم التي تؤثر في العمليات الجوية للكيان الإسرائيلي، إلى جانب البنى التحتية العسكرية والدفاعية ومواقع تجمع قوات العدو داخل قلب الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن العملية تمت بنجاح وبفضل تأييد الله تعالى.

