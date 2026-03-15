الحرس الثوري يعلن توجيه ضربات مدمرة لـ 4 قواعد جوية اميركية بالمنطقة فجر الاحد

واوضح البيان رقم 40 للعلاقات العامة للحرس الثوري لعمليات "الوعد الصادق 4"، بان وابلا من الصواريخ الباليستية دقيقة الاصابة وصواريخ كروز ذات رؤوس حربية جديدة وطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت بدقة وفي صليات متزامنة، وفي عملية واسعة نفذت على عدة دفعات، مراكز القيادة والسيطرة، وابراج المراقبة والتحكم بالطيران، ومنشآت للدفاع الجوي وحظائر ومستودعات الاسناد اللوجستي ومعدات القواعد الاميركية في الظفرة وقاعدة المروحيات في العديري وقاعدة علي السالم الجوية وقاعدة الشيخ عيسى الجوية.

وقال البيان ايضا: ان عجز الاعداء في ساحة المعركة بات ملموسا بدرجة عالية.

وتظهر صور الاقمار الصناعية المنتشرة ان القوات المسلحة الايرانية دمرت اكثر من 80 بالمئة من الرادارات الاستراتيجية والمراكز الحيوية والهامة في القواعد الاميركية في المنطقة.

