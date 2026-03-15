مقر "خاتم الانبیاء": مراکز تقدیم الخدمات لحاملة الطائرات "جیرالد فورد" بالبحر الأحمر تعتبر اهدافا لنا

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي ، مساء اليوم الاحد ان تواجد حاملة الطائرات الاميركية "جيرالد فورد" في البحر الاحمر يعتبر تهديدا موجها ضد ايران ولذلك فان المراكز اللوجستية وتقديم الخدمات للاسطول المشار اليه في البحر الاحمر ستعتبر اهدافا للقوات المسلحة الايرانية.

endNewsMessage1