عراقجي: ايران مصممة على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها

وتلقى وزير الخارجية الايراني اتصالاً هاتفياً من نظيره التایلاندي"سيهاساك بوانكتكاو"، حيث استعرض الوزيران التطورات الراهنة في المنطقة.

وأعرب وزير خارجية تايلاند خلال هذه المحادثة عن تعازيه باستشهاد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رض) وتمنى بالنجاح لخلفة اية الله السيد محتبى الخامنئي.

كما أبدى الوزير التايلاندي قلقه حيال تداعيات استمرار الحرب في المنطقة، متطلعا الى إحلال السلام والاستقرار الاقليميين في أسرع وقت ممكن.

الى ذلك تحدث عراقجي حول الجرائم التي ارتكبها الكيانان الأمريكي والصهيوني على مدى ١٦ يوماً من العدوان العسكري ضد ايران، بما في ذلك استهداف مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات والمستشفيات والاحياء السكنية؛ مشدداً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة اراضيها في مواجهة هذا العدوان الوحشي.

