الهلال الاحمر الايراني: تضرر نحو 55 الف وحدة سكنية و 236 مركزا طبيا و 120 مدرسة جراء العدوان الاميركي الصهيوني

واعتبر كوليوند هذه الهجمات بانها تشكل خرقا سافرا للمبادئ الانسانية والقانون الدولي الانساني وتعد مثالا واضحا لجرائم الحرب ضد المدنيين وقال: في هذا السياق لحقت اضرار بـ 29 الفا و 146 وحدة سكنية في مختلف محافظات البلاد و 6 الاف و 851 وحدة تجارية في انحاء البلاد و 18 الفا و 180 وحدة سكنية وتجارية في محافظة طهران.

واشار كوليوند الى هجمات العدو على المراكز الطبية واستهداف ارواح الافراد وقال: ان التقارير تفيد بان 236 مستشفى ومركزا طبيا وصحيا وقواعد اسعاف وصيدليات ، قد تضررت جراء هذه الهجمات. كما استشهد 16 من الكوادر الطبية واصيب 96 اخرون.

ولفت الى تضرر 120 مدرسة في مختلف انحاء البلاد وقال: من بين شهداء هذه الهجمات هنالك 202 اعمارهم تقل عن 18 عاما.

ونوه الى اضرار لحقت بـ 17 مركزا لجمعية الهلال الاحمر و35 مركبة للاغاثة والانقاذ و 33 سيارة اسعاف للهلال الاحمر والطوارئ فضلا عن تضرر 3 مروحيات اغاثية تابعة للهلال الاحمر والطوارئ وقال: استشهد احد كوادر الهلال الاحمر كما اصيب 10 اخرون من فرق الاغاثة.

*بدء المتابعة القانونية على المستوى الدولي

واوضح رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بان العمل جار للتوثيق الكامل لهذه الهجمات والاضرار البشرية والمادية في البنية التحتية وان المتابعة القانونية لهذا الملف قد بدات على المستوى الدولي.

وقال: تم ارسال تقارير موثقة الى منظمات دولية مثل محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر ومنظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان من اجل تسجيل ومتابعة هذه الانتهاكات الجادة للحقوق الانسانية.

