الامن الداخلي الايراني يعتقل 36 عنصرا عميلا للكيان الصهيوني واميركا في محافظة خوزستان

وافادت العلاقات العامة لقوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان بان هؤلاء المتهمين المرتبطين بزمر انفصالية ومناصرة للملكية وتيارات تكفيرية ومنافقة في محافظة خوزستان، كانوا يخططون لتنفيذ اعمال مناهضة للامن عبر استغلال ظروف الحرب ومواكبة العدو الصهيوني والاستكبار العالمي، الا انه تم رصدهم واعتقالهم من قبل كوادر الامن في جهاز استخبارات الامن الداخلي.

واوضح بانه تم ضبط 3 قطع سلاح و 45 رصاصة من هؤلاء الافراد الذين قاموا بإعداد صور ومقاطع فيديو للمراكز الحساسة وكانوا على صلة بقناة "انترناشيونال" المعادية التي تعمل كبوق اعلامي للكيان الصهيوني.

endNewsMessage1