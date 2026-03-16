الحرس الثوري: سنواصل هجماتنا المدمرة على العدو

وقال العميد نائيني في تصريح تلفزيوني مساء الاحد: الا يقول ترامب انه دمر القوات البحرية الايرانية؟ اذن فليتجرأ وياتي بسفنه الحربية الى منطقة الخليج الفارسي.

واضاف: ان غالبية الصواريخ التي نقوم باطلاقها الان يعود انتاجها الى عقد من الزمن وان الكثير من الصواريخ التي صنعناها بعد حرب الايام الـ 12 لم تستخدم لغاية الان.

وتابع قائلا: ان قدرات الدفاع الجوي للبلاد قد زادادت مقارنة مع حرب الايام الـ 12 .

وحول عدد الصواريخ والمسيرات التي اطلقتها القوات المسلحة الايرانية قال: ان نحو 700 صاروخ و 3600 طائرة مسيرة تم اطلاقاتها على اهداف اميركية وصهيونية.

واشار الى ان مضيق هرمز هو تحت السيادة الايرانية الكاملة واضاف: ان مضيق هرمز يدار تماما من قبل القوات البحرية للحرس الثوري ولايران السيادة التامة عليها.

وردا على سؤال وهو انه متى تنتهي الحرب قال: نهاية الحرب هي حينما يؤمن العدو بقدراتنا العسكرية والاجتماعية الرادعة.

واضاف: اننا نعمل على معاقبة المعتدي وسنواصل هجماتنا القوية والمدرة عليه.

واعتبر حضور الشعب في الساحة خلال الايام الـ 15 من الحرب بانه كان مؤثرا وكاسرا للعدو واضاف: ان مراسم البيعة لسماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي كانت تجليا خاصا لحضور الشعب وكانت في الواقع كاسرة للعدو.

واكد بان اميركا تشعر الان بالعجز وقال: ان ميزانية الجيش الاميركي تبلغ 80 ضعف ميزانية الجيش الايراني ، الا انها تشعر الان بالعجز.

واشار العميد نائيني الى دور قوات التعبئة في نقاط السيطرة والتفتيش ، قائلا: ان دور هؤلاء لا يقل عن كوادر المنصات الصاروخية.

وحول اعداد قتلى العدو قال: ان اعداد قتلى وجرحى العدو الصهيوني الاميركي بلغ لغاية الان نحو 5 الاف، كما بلغ عدد طائراته المسيرة التي تم اسقاطها 118 طائرة.

واكد العميد نائيني بانه لو هاجم العدو البنية التحتية للطاقة لدينا فاننا سنرد عليهم على الفور واضاف: ان بنك معلوماتنا مكتمل، وسنستهدفهم بصورة مدمرة وحازمة.

وقال: لقد استهدفنا بعض منشآت العدو الصهيوني الاميركي 3 الى 4 مرات.

وحول الاضرار التي تكبدها العدو قال: نحو 10 طائرات مقاتلة ومزودة بالوقود اما انها اسقطت او استهدفت ودمرت كما تم تدمير 4 منظومات "ثاد" للدفاع الجوي واصابة 18 سفينة وناقلة نفط للعدو.

واشار الى استهداف القوات المسلحة الايرانية لمراكز القيادة والمراكز العلمية والبحثية ووزارة الحرب والمجمعات العسكرية والقواعد الجوية وواحات العلم والتكنولوجيا والاركان العامة للجيش ومقرات تواجد العسكريين والمنظومات الرادارية والبحرية لدى الكيان الصهيوني وقال: لو هاجم العدو مصانعنا سنستهدف بالتاكيد مصانعهم سريعا.

