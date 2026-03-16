عراقجي: الاستشارات الخاطئة التي اعطيت الى "ترامب" وراء الحرب المفروضة على الشعبين الايراني والامريكي

واضاف عراقجي في تدوينة نشرها عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين : ان الاستشارات السقيمة التي اُعطيت الى رئيس الجمهورية الامريكي كانت السبب وراء الدماء التي اريقت من جراء الحرب المفروضة على الايرانيين والامريكيين.

وتابع عراقجي : لقد بلغني ان عائلة احد الجنود الامريكيين الذين قتلوا في هذه الحرب المفروضة من جانب امريكا نفسها على ايران، اضطرت اليوم من اجل العيش ان تتلقى مساعدات انسانية، وذلك في الوقت الذي كان التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن في متناول اليد؛ اولئك الذين قدموا استشارات خاطئة للرئيس الامريكي، يتحملون المسؤولية قبال نزيف الدم اليوم.

وختم وزير الخارجية تدوينته، مذكرا بان "هذه الحرب فرضت على الامريكيين وعلى الايرانيين معا".

