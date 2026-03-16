عراقجي: طهران لم تتقدم بطلب لوقف اطلاق النار

جاء ذلك في منشور لرئيس الدبلوماسية الايرانية على منصة "اكس" وشرح فيه اهم ما قاله في حواره مع قناة "سي بي سي".

وقال عراقجي في منشوره "ان قواتنا المسلحة القوية ستواصل هجماتها" مضيفا ان "هذه الهجمات ستتواصل الى ان يفهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان هذه الحرب غير القانونية التي فرضها على الامريكيين والايرانيين، هي اجراء خاطئ، ولا يجب ان تتكرر اطلاقا."

واضاف انه يتيعن كذلك دفع تعويضات لضحايا هذه الحرب.

