اطلاق الموجة 48 من عملیات "الوعد الصادق 4"

وأفادت العلاقات العامة في الحرس الثوري باطلاق الموجة الثامنة والأربعين من عمليات "الوعد الصادق 4" بالنداء المبارك "يا قمر بني هاشم (ع)"، إهداءً إلى الشهيدين شيرازي وإبراهيم زاده.

وأوضح البيان أن هذه الموجة نُفذت بالتزامن مع حزب الله في لبنان، واستهدفت مواقع في شمال الأراضي المحتلة، شملت الجليل والجولان وحيفا، إضافة إلى قواعد القوات الأميركية الإرهابية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الهجوم نُفذ بإطلاق صواريخ تعمل بالوقود الصلب من طراز "خيبر شكن" وصواريخ تعمل بالوقود السائل من طراز "قدر"، إلى جانب طائرات مسيّرة انقضاضية، مؤكداً أن العملية أُنجزت بنجاح كامل بعون الله.

