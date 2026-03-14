متحدث مقر خاتم الانبیاء (ص): نحذر أمریکا من الهجوم علی البنیة التحتیة للطاقة الإیرانیة

واضاف العقید ذو الفقاري فی بیان له الیوم السبت : رداً علی تصریحات الرئیس الأمریکي المعتدي والإرهابي، نعلن بأنه في حال استهداف البنی التحتیة النفطیة والاقتصادیة والطاقة في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وکما حذرنا مسبقاً، سیتم فوراً تدمیر کافة البنی التحتیة النفطیة والاقتصادیة والطاقة التابعة للشرکات النفطیة في جمیع أنحاء المنطقة، والتي تمتلك فیها أمریکا أسهماً أو تتعاون معها، وستتحول بالکامل إلی کومة من الرماد.

