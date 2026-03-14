الجيش الايراني: استهدفنا الوحدات والمراكز الاستخباراتية والسيبرانية للكيان الصهيوني بالمسیرات
اعلن جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية: إن الطائرات المسيرة التابعة للجيش استهدفت اليوم السبت الوحدات والمراكز الاستخباراتية والسيبرانية التابعة للكيان الصهيوني وذلك استمرارا للعمليات التي نُفذت خلال الأيام الماضية.
وجاء في البيان رقم 27 الصادر عن الجيش الايراني الیوم السبت: تخليدا لذكرى القادة الإيرانيین الشهدا، الفريق الشهيد السيد "عبد الرحيم موسوي"، والفريق الشهيد "باكبور" والفریق الشهيد "نصيرزاده" واستمراراً لعمليات الطائرات المسيرة، استهدفت
طائرات الجيش الإيراني المسيرة، منذ فجر اليوم السبت، الاستخبارات العسكرية الصهيونية المعروفة بـ"أمان" ووحدات العمليات السيبرانية "۸۲۰۰" ومعالجة البيانات، بالإضافة إلى مواقع تجمع عدد من مقاتلات كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة.