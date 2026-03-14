إیران توجه رسالة احتجاج إلى الیونسکو تندیداً بالهجمات الوحشیة على بنیتها التحتیة المائیة

وافادت وزارة الطاقة، بأنه بعث رئيس المركز الإقليمي لإدارة المياه في المناطق الحضرية التابع لليونسكو في إيران "محمد حاج رسولي ها" رسالةً رسمية إلى أمين البرنامج الدولي الحكومي لعلوم المياه التابع لليونسكو ، وأدان فيها بشدة

هجمات الكيان الصهيوني والجيش الأمريكي الإرهابي علی المنشآت المائية الإيرانية .

ولفت المسؤول الإيراني في الرسالة إلى الجريمة الشيطانية التي ارتكبتها أمريكا باستهداف مدرسة للبنات في مدينة "ميناب"، كما تطرقت إلى الهجمات التي استهدفت منشآت تحلية المياه في جزيرة "قشم"، مطالبا منظمة اليونسكو بالقيام

بمسؤولياتها وواجباتها في سبيل إرساء "السلام المستدام" في المنطقة.

