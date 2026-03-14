متحدث القوات المسلحة: على دول المنطقة ألا تثق بالقوة الوهمیة لأمریکا

وقال العميد "شكارجي" الیوم السبت خاطبا قادة الدول الإسلامية في المنطقة: ثقوا بإيران الإسلامية والشعب المسلم. فلنتحد من أجل وحدة العالم الإسلامي ضد الكفر والشرك والنفاق بقيادة أمريكا والصهاينة.

وأكد: لا تثقوا بالقوة الوهمية لأمريكا لإنها لا تملك حتى القدرة على الدفاع عن جيشها المتزعزع ولن تتمكن من ضمان أمن الدول الإسلامية والمنطقة.

وأضاف: أكبرحاملة طائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، التي كانوا يثيرون بها الرعب وينهبون موارد المسلمين خرجت من الدائرة العملياتية بفعل قوة دولة إيران المسلمة، ولاذت بالفرار بهزيمة تاريخية، فبقيت هذه الهزيمة خالدة في التاريخ.

وتابع العميد شكارجي قائلا: إن جميع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، التي استثمرت فيها لعقود باستخدام موارد المسلمين، بهدف نهب موارد وثروات الدول الإسلامية تحت شعار الأمن الإقليمي، قد دُمرت، وقُتل القادة والجنود الأمريكيون

المتمركزون فيها.

وشدد على أنها أثبتت إيران الإسلامية في أرض المعركة أمام أعين دول المجاورة أنها منتصرة في مواجهة أي معتد وعلى أي مستوى، وان أمريكا لم تعد قوة عالمية وعلیها أن ترحل من منطقة غرب آسيا.

واستطرد بالقول: إيران قادرة، بتوكلها على الله تعالى وبدعم شعبها، على إعادة بناء المدارس المدمرة للأطفال والمنازل والمباني الإدارية والمحلات التجارية وأماكن تقديم الخدمات إلى الناس التي دمرها المجرمون الأمريكيون والصهاينة والتعویض عن

الخسائر المادية التي لحقت بالشعب الإيراني.

وأکد: ما لا يمكن إصلاحه هو سمعة أمريكا وقوتها الوهمية وجيشها المتزعزع والمهزوم وعجز الكيان الصهيوني.

