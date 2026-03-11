تحذير عاجل من مقر خاتم الأنبياء بعد استهداف بنك إيراني: الرد قادم

واشار المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي اليوم الاربعاء الى قيام جيش الارهاب الاميركي والكيان الصهيوني باستهداف احد فروع البنوك الايرانية مساء امس، بعد الفشل في تحقيق الاهداف العسكرية، قائلا ان ذلك يطلق يدنا في استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المملوكة من قبل الاميركيين والصهاينة في المنطقة.

وتوعد المتحدث الاميركيين قائلا بان عليهم ان ينتظروا ردنا المؤلم. ودعا المواطنين في دول المنطقة للابتعاد كيلومترا واحدا عن فروع البنوك والمصارف.

