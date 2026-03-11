قائد الجيش الايراني: سندافع عن عزة وكرامة ايران حتى الرمق الاخير

جاء ذلك في رسالة للقائد العام للجيش الايراني بمناسبة تشييع شهداء القادة العسكريين الذين ارتقوا خلال حرب رمضان المبارك، مضيفا:في لحظات الملاحم والتفاني، يكون وجود رفاق وخبراء الجهاد والمعركة مصدر قوة للقلب، ويكون ارتقاءهم مصدر غبطة؛ ولكن ما أعظمها من نعمة فقد فازوا ورب الكعبة ونالوا مرتبة الشهادة السامية.

وتابع : تزامنا مع ذكرى استشهاد امام العدل والتقوى، سيد الاتقياء، الامام علي بم ابي طالب (ع) نشيع بكل فخر واعتزاز ثلة من القادة الشهداء ورفاق السلاح وابطال الدفاع المقدس المخضرمين.

واكد اللواء حاتمي ان "الحضور الجماهيري العظيم للشعب الايراني الباسل في مراسم تكريم وتوديع أبطال بلادهم،سيُبلسم آلام عوائل الشهداء ورفاقهم وسيبث الرعب مجددا في قلوب الاعداء."

وختم قائلا :" نُجِلّ ونحترم الحضور الملحمي الحماسي، ومثل هؤلاء الشهداء الأبطال، نعتز ببسالة وتضحيات شعبنا العزيز. في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة والحساسة، نؤكد التزامنا بان رجال هذه الأرض المقدسة، وأبناء الامام الخميني الكبير (رض) والامام الخامنئي العزيز (رض)،هم كمالك الاشتر سيدافعون عن عزة وكرامة إيران الإسلامية بكل حزم واقتدار حتى الرمق الاخير."

endNewsMessage1