خلال محادثة هاتفية مع عراقجي؛ غوتيريش يؤكد على حق إيران البديهي في الدفاع عن نفسها

واثناء هذه المحادثة الهاتفية،اطْلع "عراقجي" الامين العام للامم المتحدة على الاعتداءات وجرائم الحرب الصهيو-امريكية، مؤكدا على ان هذه الهجمات ،التي تستهدف الاماكن المدنية ومن ضمنها المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية وايضا المعالم التاريخية والاثرية،تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمعايير والحقوق الانسانية.

وبالاشارة الى الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الهجمات الوحشية، طالب عراقجي المجتمع الدولي ومؤسساته إدانة هذه الاجراءات بشكل واضح وحاسم.

واضاف وزير الخارجية ان "ايران قد حذرت مسبقا الاطراف ذات الصلة في المنطقة ومابعدها،ان في حال شنت امريكا هجوما عسكريا على ايران، سوف يتم استهداف كافة المصالح والقواعد العسكرية الامريكية في المنطقة ، الامر الذي سيدفع بتوسع رقعة الحرب في المنطقة."

ومضى مؤكدا أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار حق ايران الاصيل في الدفاع المشروع عن نفسها مقابل هذه الحرب المفروضة ووفقا للقواعد المتعارف عليها في القانون الدولي"،مشددا على "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الدفاع عن أمن وحياة مواطنيها مسؤولية أساسية لا يمكن التغاضي عنها بتاتا."

كما أشار عراقجي إلى مسؤوليات الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مؤكدا ان "إيران- حكومة وشعبا- تتوقع بجدية مواقف أقوى وأكثر مسؤولية من الأمين العام ومجلس الأمن لإدانة العدوان والجرائم المرتكبة، محذرا من أن "الصمت أو الردود غير الكافية قد يؤديان الى استمرار عدم الاستقرار وتصاعد التوترات في المنطقة."

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الإسرائيلي وامريكا على إيران واضح ولا لبس فيه، مشددا على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وتجنب تصعيد التوترات، ومؤكدا أنه مما لا شك فيه ان لإيران الحق في الدفاع عن نفسها.

كما شدد غوتيريش على ضرورة العمل لمنع اتساع رقعة الصراع وتقليل تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة.

