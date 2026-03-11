وزیرا خارجیة ایران وروسیا یتباحثان هاتفیا

وافادت إيلنا، اليوم الاربعاء نقلا عن الخارجية الايرانية، ان عراقجي قدم في هذه المحادثة الهاتفية، نبذة عن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بحق الشعب الايراني، واكد على ارادة الجمهورية الاسلامية في مواصلة الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة اراضها.

كما نوّه وزير الخارجية الايراني الى واجب مجلس الامن الدولي في التصدي للانتهاكات السافرة بحق السلام والامن الدوليين من خلال التحركات العدوانية للكيان الصهيوني وامريكا؛ محذرا بشأن تداعيات اي تقاعس حيال نقض القانون المستمر من قبل هذين الكيانين على امن المنطقة والعالم.

من جانبه، اعرب وزير الخارجية الروسي عن ادانته للعدوان الصهيو- امريكي على ايران، كما هنأ في هذا الاتصال، بانتخاب "اية الله السيد مجتبى خامنئي" قائدا للجمهورية الاسلامية، واكد على استعداد بلاده في بذل المساعي الحميدة لتعزيز الامن على صعيد المنطقة.

