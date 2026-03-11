عراقجي محذرا الكيان الصهيوني: لقد بدأنا للتو!
اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في مدونة نشرها الاربعاء عبر منصة اكس، بان "قواتنا المسلحة ماضية في معاقبة الكيان الصهيوني لقاء عدوانه"، مشددا في تحذريه للكيان الصهيوني "نحن بدأنا للتو".
واضاف عراقجي : ان "نتنياهو" لا يريدكم ان تشاهدوا بأن قواتنا المسلحة ماضية في معاقبة "اسرائيل" على عدوانها.
وتابع : انها سردية قواتنا المسلحة من ميدان المعركة؛ التدمير الواسع الذي تخلفه صواريخنا، وقادة مذعورون متخبطون، ومنظومات الدفاع الجوي التي اصابها الخلل".
واكمل وزير الخارجية الايراني تدوينته بالقول : نحن للتو بدأنا.