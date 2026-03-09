مجلس الدفاع: نحن مطیعون لقائد الثورة الإسلامیة حتى آخر قطرة دم
أعلن مجلس الدفاع الإیراني في بيان بمناسبة انتخاب آية الله السید "مجتبى الخامنئي" قائد جديدا للثورة الاسلامية:إننا مطيع للقائد العام للقوات المسلحة حتى آخر قطرة دم.
وقال مجلس الدفاع في بيان له: لقد ترسخ وخلد نهج وأهداف ومثل الإمام الخميني الكبير والقائد الشهید للثورة الإسلامیة.
وأضاف: نبارك لصاحب العصر والزمان (عج) وللشعب الإيراني الإسلامي الشريف انتخاب القائد الثالث للثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد "مجتبى الحسيني الخامنئي" (حفظه الله)، ونجدد البيعة مع مولانا بأننا، وعلى خطى قادة
مجلس الدفاع البواسل الشهداء في حرب رمضان، سنظل حماة لقيم الثورة ومطيعين للقائد العام للقوات المسلحة وولي أمر المسلمين حتى آخر قطرة دم.