وزارة الخارجية: انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي ضمان استقلال ايران وسيادتها

واعلنت وزارة الخارجية الايرانية و كافة سلكها الدبلوماسي داخل ايران وخارجها البيعة لآية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله) كقائد ثالث للثورة الاسلامية الايرانية.وجاء بيان وزارة الخارجية كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم

ضمن ادائها تحية احترام لقائد الثورة الاسلامية الشهيد الإمام آية الله العظمى الخامنئي (قدس سره) وثلة من الشهداء القادة والمواطنين الاعزاء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيو-امريكي على الاراضي الايرانية المستمر منذ 11 يوما،نبارك بالإنتخاب الجدير لآية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله) كقائد ثالث للثورة الاسلامية الايرانية ، والذي تم وفقا للمعايير الاساسية للدستور الايراني وبناء على قرار واختيار من ممثلي مجلس خبراء القيادة، للقائد المعظم المنتخب والشعب الايراني العظيم.

في ظل اوضاع وطننا العزيز الراهنة والمتأزمة نتيجة استمرار العدوان الصهيو-امريكي، يعد الانتخاب الحكيم لقائد الثورة الاسلامية الايرانية ؛بتصويت قطعي من ممثلي مجلس خبراء القيادة،والذي لاقى ترحيبا ودعما من كافة شرائح الشعب الايراني،ضمانة الاتحاد والتآزر الوطني ، واستقلال كافة الاراضي الايرانية ووحدتها وسيادتها.

واذ تعلن وزارة الخارجية الايرانية و كافة سلكها الدبلوماسي داخل ايران وخارجها البيعة لآية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله) كقائد ثالث للثورة الاسلامية الايرانية، فانها تجدد العهد مع القائد المعظم والشعب الايراني العظيم في استمرارها بذل الجهود المناسبة في كافة الاطر لتأمين مصالح الشعب الايراني وتحقيق الاهداف العالية للسياسة الخارجية الايرانية.

وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الایرانية

endNewsMessage1