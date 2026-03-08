حرس الثورة الإسلامية يستهدف قاعدة "العديري" الأمريكية

وأعلن حرس الثورة الإسلامية اليوم الأحد، في بيان: أن القوة البحرية التابعة للحرس الثورة الإسلامية استهدفت فجر اليوم قاعدة "العدیري" التابعة للإرهابيين الأمريكيين بعملية مشتركة بالمسيرات والصواريخ الباليستية.

وأضاف البيان: في هذه الموجة من الهجوم، استهدفت وحدات الصواريخ الباليستية التابعة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية بدقة مراكز إعداد وإصلاح طائرات الهليكوبتر التابعة للقاعدة، وخزانات وقود الطائرات ، ومبنى قيادة هذه القاعدة الإرهابية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كبير.

وأشار إلى أنه بعد هذه الموجة من الهجوم، اندلع حريق هائل في القاعدة ولا يزال الدخان الكثيف والأسود يتصاعد منها، ويمكن رؤيته من مسافات بعيدة.

