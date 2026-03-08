عراقجي: هذه الحرب فُرضت على المنطقة، لكننا نلقّن المعتدي درساً قاسياً

وقال عراقجي في تصريح لـ "اندبندنت العربية" بعد أنباء ترددت عن وساطة سعودية لتهدئة التوتر: "أنا ونظيري السعودي على اتصال دائم، وقد أكدت لنا السلطات السعودية التزامها التام بعدم السماح باستخدام أراضيها ومياهها ومجالها الجوي ضد إيران".

واضاف: اتصالاتنا مستمرة ونأمل أن يلتزم الأشقاء السعوديون باتفاق بكين".

وحمّل عراقجي، واشنطن وتل أبيب مسؤولية التصعيد، قائلاً إن عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل قد عرّض المنطقة بأسرها للخطر.

واضاف: ان إيران لا ترى في جيرانها خصوماً. نحن أصدقاء لجيراننا.

واكد إن وجود القواعد الأميركية في المنطقة لم يجلب سوى انعدام الأمن ، وقال: هذه الحرب فُرضت على المنطقة، لكننا نلقّن المعتدي درساً قاسياً".

