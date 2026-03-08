بزشكيان:العدو خلق تصورات واهمة من تصريحاتي/ لن نفرط بشبر واحد من اراضينا

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الجمهورية على اخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الصحي في البلاد، مخاطبا الشعب الايراني: نثني على حضور شعبنا المقتدر والراسخ والحماسي في الميدان والمحبط لآمال العدو.

واضاف: لقد خلق العدو تصورات واهمة من تصريحاتي، ويريد وضعنا في حالة حرب مع جيراننا،ويسعى لبث الاختلافات بيننا وبين دول المنطقة.

واكمل: لقد صرحنا مرارا وتكرارا انه ووفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية ، اننا والدول المجاورة اخوة وتربطنا علاقات ودية وحسنة.

واكد بزشكيان: اذا تم مهاجمتنا والاعتداء على اراضينا من اراضي الدول المجاورة، فنحن مجبورين على الرد على مصدر هذا الاعتداء. وهذا لا يعني اننا على عداء او خلاف مع دول المنطقة او ان لدينا نية في ازعاج مواطنيهم لكننا اجبرنا على ردع الاعتداءات.

وذكّر رئيس الجمهورية انه كلما زاد الضغط والعدوان علينا ، كلما كانت قدرة ردنا اشد واقسى.متسائلا: ألا يخجل الامريكان والصاينهة من افعالهم الاجرامية التي تودي بحياة الابرياء وقتل الاطفال كما حصل في غزة حيث قتلوا 50 الف طفل ؟

ومضى في القول مؤكدا: اننا سنواجه وسنقاوم بكل قوة واقتدار كل من يقوم بمهاجمتنا. وان قواتنا المسلحة وقوات التعبئة (البسيج) متواجدة في انحاء البلاد وعلى اتم الجاهزية للدفاع عن ارض الوطن وسيادته بكل ما اوتيت من قوة. ايران وشعبها لن يركعوا امام الغزاة المستكبرين والمعتدين.

واردف: نحن ودول المنطقة اخوة واصدقاء، يجب علينا ان نتعاضد والا ننخدع باكاذيب الامريكان والصهاينة التي تسعى الى التخاصم فيما بيننا.واذا كان هناك اختلافات يجب ان نحلها سويا دون التدخلات الخارجية لنقطع الطريق على العدو من استغلالها وتحقيق مآربه في المنطقة.

وختم مؤكدا : ان الحضور الشعبي الميداني رسخ التآزر والوحدة الوطنية، وإننا سنكون يدا واحدة و لن نفرط بشبر واحد من اراضينا.

