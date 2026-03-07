وزیرا خارجیة إیران وباکستان یبحثان مجدداً تطورات المنطقة

وافادت إيلنا امس السبت بأن، مكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أعلن عن إجراء الاتصال الثاني بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني ونظيره الإيراني، خلال الساعات ال 24 الماضية.

واتفق "محمد إسحاق دار" و "عباس عراقجي" على مواصلة المشاورات الوثيقة بين البلدين.

وقبل ذلك، أجرى وزير الخارجية الباكستاني اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسی، حيث أكد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد وتعزيز المسار الدبلوماسي للخروج من الأزمة الراهنة في المنطقة.

"كما أجرى "إسحاق دار " اتصالات هاتفية مع نظرائه في كل من ماليزيا وإندونيسيا وتركيا.

يأتي ذلك في وقت التقى فيه قائد الجيش الباكستاني، ليلة أمس السبت، بوزير الدفاع السعودي في الرياض؛ حيث دعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية وإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد.

endNewsMessage1