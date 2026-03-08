قالیباف: ستحترق مصالح أمریکا والمنطقة والعالم من أجل أوهام نتنیاهو مع استمرار الحرب

وكتب "قاليباف" اليوم الأحد عبر حسابه على منصة إكس: كان ترامب يقول إن أسعار النفط لن ترتفع كثيراً، والآن بعد أن ارتفعت، يقول إنها ستعدل قريباً.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إذا استمرت الحرب على هذا المنوال، فلن يبقى طريق لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه.إنهم لا يحرقون مصالح أمريكا فحسب، بل يحرقون أيضاً مصالح دول المنطقة والعالم بسبب أوهام نتنياهو.

