قالیباف: ستحترق مصالح أمریکا والمنطقة والعالم من أجل أوهام نتنیاهو مع استمرار الحرب
قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف": إذا استمرت الحرب على هذا المنوال، فإنهم لا يحرقون مصالح أمريكا فحسب، بل يحرقون أيضاً مصالح دول المنطقة والعالم بسبب أوهام نتنياهو.
وكتب "قاليباف" اليوم الأحد عبر حسابه على منصة إكس: كان ترامب يقول إن أسعار النفط لن ترتفع كثيراً، والآن بعد أن ارتفعت، يقول إنها ستعدل قريباً.
وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إذا استمرت الحرب على هذا المنوال، فلن يبقى طريق لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه.إنهم لا يحرقون مصالح أمريكا فحسب، بل يحرقون أيضاً مصالح دول المنطقة والعالم بسبب أوهام نتنياهو.