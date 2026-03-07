متحدث حرس الثورة الإسلامیة: نحن بانتظار حضور القوات الأمريكية في مضيق هرمز!
أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران "العميد علي نائيني" : إن إيران بانتظاره حضور القوات الأمريكية في مضيق هرمز وترحب بشدة بمرافقة ناقلات النفط (من قبل القوات الأمريكية) والإدعاءات بشأن تواجد هذه القوات للعبور من مضيق هرمز.
وأفاد الموقع الإعلامي لحرس الثورة الإسلامیة، بأنه صرّح العميد علي نائيني، اليوم السبت، رداً على وعود الرئيس الأمريكي والمتحدث باسم البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز: إن إيران ترحب بشدة بمرافقة ناقلات النفط ومزاعم تواجد القوات الأمريكية للعبور من مضيق هرمز، ونحن بانتظار حضورهم.
وقال متحدث حرس الثورة الإسلامیة :ننصح الأمريكيين، قبل اتخاذ أي قرار، بأن يتذكروا احتراق ناقلة النفط الأمريكية العملاقة ’بريجتون‘ عام ۱۹۸۷، وكذلك ناقلات النفط التي تم استهدافها مؤخراً.