حرس الثورة الإسلامیة: استهدفنا مواقع الجماعات الانفصالیة

وأفاد الموقع الإعلامي لحرس الثورة الإسلامیة، أن حرس الثورة أعلن أن الوحدات الصاروخية التابعة له استهدفت مواقع الجماعات الانفصالية في إقليم (کردستان )العراق في ثلاث نقاط، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم.

وأكد حرس الثورة الإسلامیة: إذا قامت الجماعات الانفصالية في الإقليم بأي تحرك ضد وحدة الأراضي الإيرانية، فسنسحقها.

endNewsMessage1