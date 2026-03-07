بزشکیان:یرتکب الاعداء جرائمهم دون رعایة المعاییر الدولیة/ لا نیة لإیران باستهداف دول الجوار

وأعرب پزشکیان في رسالة متلفزة عن تعازيه باستشهاد قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، وقادة البلاد، والطلاب الأبرياء الذين قضوا على يد من يدّعون الحرية والإنسانية، مشيرا إلى أن الأعداء لا يترددون في مهاجمة المراكز المدنية غير العسكرية مثل المستشفيات والمدارس. وأشاد بالشعب الإيراني الذي يستمر في التواجد في الميدان رغم كل الصعوبات والتحديات.

واضاف الرئيس پزشکیان؛ "أن حلم الأعداء باستسلام إيران غير المشروط يجب أن يُدفن معهم، مشددا على أن التزام إيران يتركز على القوانين الدولية والأطر الإنسانية والمبادئ الثابتة".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة أن يتكاتف الجميع للدفاع عن الوطن بكل قوة وعزم حتى الخلاص من الأزمة بكرامة وفخر".

وأكد پزشکیان "أن الأعداء لن يحققوا هدفهم بتسليم إيران بلا قيد أو شرط، وأن التزام إيران يتركز على القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي يتشدق بها الأعداء".

كما شدد على أن الأعداء ليس لهم الحق في تجاهل إيران، واعتذر باسم إيران للدول المجاورة التي تأثرت بالهجمات، مؤكدًا أن القادة والشعب الإيراني اتخذوا كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي الوطنية بكل قوة وعزة بعد استشهاد القادة نتيجة العدوان الوحشي.



وشدد الرئيس بزشكيان بان " ايران لا تنوي الاعتداء على دول الجوار وكما قلت مرار فانهم اشقاؤنا ونحن يجب ان نبسط الامن والسلام في المنطقة يدا بيد، وانا امل في عدم حصول هجمات صاروخية على الدول الجارة الا اذا حصل هجوم ضد ايران انطلاقا من اراضي هذه الدول وذلك وفق القرار الذي اتخذناه يوم امس خلال اجتماع مجلس القيادة وتم ابلاغ قواتنا المسلحة بها.

