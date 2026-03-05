عراقجي والسوداني يتباحثان حول تطورات المنطقة اثر العدوان الاميركي الصهيوني على ايران

وخلال هذا الاتصال، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تعازيه لحكومة وشعب إيران باستشهاد قائد الثورة الإسلامية خلال الهجوم الوحشي الذي شنته أمريكا والكيان الصهيوني على إيران.

وأدان السوداني العدوان العسكري الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً إياه مخالفاً للقواعد والمبادئ الدولية والأخلاقية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الحكومة العراقية لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي تهديد للجمهورية الإسلامية من حدودها.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الايراني عن شكره وتقديره للمواقف الحازمة للحكومة والشعب والمرجعية في العراق في إدانة العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران واستشهاد قائدنا العزيز ومواطنينا الشرفاء، مؤكداً عزم الإيرانيين على الدفاع الشامل عن عزة البلاد وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

واعتبر عراقجي أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة ناتجة عن نزعة أمريكا والكيان الصهيوني إلى إثارة الحروب وجرائمهما، وشدد على أهمية يقظة جميع دول المنطقة والدول الإسلامية للتصدي للمخطط الخبيث للكيان الصهيوني وأمريكا الرامي إلى زعزعة استقرار المنطقة وبث الفرقة بين الدول الإسلامية.

endNewsMessage1