عراقجي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي أهمية الحفاظ على أمن الحدود المشتركة
معرف الأخبار : 1758779
تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفياً مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي بافل طالباني.
وخلال هذا الاتصال، أعرب بافل طالباني عن تعازيه ومواساته باستشهاد قائد الثورة وجميع شهداء الجريمة الصهيونية الأمريكية.
من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى بعض التحركات الإرهابية على الحدود المشتركة، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون لحماية أمن الحدود المشتركة وفقاً للتفاهم الأمني الثنائي.
كما أشار طالباني إلى التدابير المتخذة لتعزيز أمن الحدود، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق لمنع أي أعمال تخريبية والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود.