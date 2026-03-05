لاريجاني: استشهاد الإمام الخامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني أن استشهاد الإمام الخامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا.

وكتب لاريجاني، في منشور على منصة إكس، الاربعاء: إن ترامب، من خلال ألاعيب نتنياهو التهريجية، جرّ شعب أمريكا إلى حرب غادرة مع إيران. فليحسب الآن: بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية (خلال الأيام الاخيرة)، هل مازالت "اميركا اولا" ام "اسرائيل اولا"؟.

وتابع لاريجاني: القضية مستمرة، واستشهاد الإمام الخامنئي سيكون ثمنه باهظًا عليكم، إن شاء الله.

 

