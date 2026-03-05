لاريجاني: استشهاد الإمام الخامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا

وكتب لاريجاني، في منشور على منصة إكس، الاربعاء: إن ترامب، من خلال ألاعيب نتنياهو التهريجية، جرّ شعب أمريكا إلى حرب غادرة مع إيران. فليحسب الآن: بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية (خلال الأيام الاخيرة)، هل مازالت "اميركا اولا" ام "اسرائيل اولا"؟.

وتابع لاريجاني: القضية مستمرة، واستشهاد الإمام الخامنئي سيكون ثمنه باهظًا عليكم، إن شاء الله.

