هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة: إیران تحترم سیادة ترکیا

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، رداً على بعض الأخبار الكاذبة حول انتهاك حرمة الأراضي التركية: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم سيادة دولة تركيا الجارة والصديقة، وتنفي إطلاق أي صواريخ باتجاه أراضي ذلك البلد.

وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصاروخ الإيراني الذي تصدت له الدفاعات الجوية لحلف الناتو، كان يتجه نحو قاعدة "إنجرليك" العسكرية في تركيا؛ وهي القاعدة التي تُعتبر منذ أمد طويل مركزاً للقوات الجوية للولايات المتحدة.

