عراقجي: ستندم امریکا بشدة على اغراقها المدمرة "دِنا"

وردا على إغراق البارجة الحربية دِنا من قبل الولايات المتحدة الامريكية، كتب عراقجي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" ، اليوم الخميس: أمريكا اختلقت كارثة أخرى هذه المرة في البحر وعلى بعد ألفي ميل من سواحل إيران.

واشار عراقجي الى ان المدمرة "دِنا"، وهي ضيف على البحرية الهندية وتحمل ما يقرب من ١٣٠ فردا من الطاقم، قد تعرضت لهجوم في المياه الدولية ودون سابق إنذار.مؤكدا : سترون ان الولايات المتحدة ستندم بشدة على هذه السابقة التي فعلتها.

يُذكر ان المدمرة "دِنا" وفي طريق عودتها من مناورات ميلان 2026 المشتركة مع البحرية الهندية، تعرضت في السواحل السريلانكية لاستهداف من قبل البحرية الامريكية وغرقت، وعلى اثر ذلك استشهد اكثر من 80 فردا من طاقمها

