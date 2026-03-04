متحدث الخارجیة الإیرانیة: استهداف مقر الشرطة الدبلوماسیة صفحة سوداء اخرى تضاف الى سجل امریکا المثیر للقلق

وكتب بقائي اليوم الاربعاء في منصة اكس للتواصل الاجتماعي، حول الهجمات الوحشية التي شنتها امريكا والكيان الصهيوني على مقر الشرطة الدبلوماسية الايرانية في طهران : ان استهدف امريكا و"اسرائيل"، بوحشية، مقر الشرطة الدبلوماسية الايرانية في طهران – الجهة التي تتولى فقط مسؤولية الحفاظ على السفارات والممثليات الدبلوماسية الخارجية لدى ايران – اضاف صفحة سوداء اخرى الى السجل المثير للقلق الامريكي، في تقويض الدبلوماسية.

واضاف : ان هذا النموذج ظهر في وقت سابق ايضا؛ عندما اقدمت امريكا، ليس لمرة واحدة فحسب وانما لمرتين، على انتهاك سيادة ووحدة اراضي احدى الدول الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة.

واكمل المتحدث باسم الخارجية : ان هكذا اجراءات تدل على انتهاك متعمد لاحد اهم الاسس المتعلقة بالقانون الدولي ومعايير السلوك الحضاري.

