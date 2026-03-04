القوات المسلحة الايرانية: إذا استهدف الكيان الصهيوني سفارتنا سنضرب سفاراته

وصرح العميد شكارجي اليوم الأربعاء ردا على سؤال بشأن طبيعة رد إيران في حال استهداف بعثاتها الدبلوماسية : إن "إسرائيل" الإجرامية والخبيثة هددت مؤخرا بقصف السفارة الإيرانية في لبنان؛ "تل أبيب" لا تعرف أي حدود من حيث ارتكاب الجرائم.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أن إيران ورغم امتلاكها قدرات عالية تمكنها من تهديد السفارات "الإسرائيلية" في مختلف أنحاء العالم وإلحاق أضرار جسيمة بها، لكنها امتنعت حتى الآن عن ذلك مراعاة للاعتبارات الدولية التي ينبغي الالتزام بها.

وأكد بأن إيران لا تخوض أي نزاع أو عداوة مع دول العالم باستثناء أمريكا و"إسرائيل"، وأن علاقاتها مع بقية الدول قائمة ولا توجد مشكلات جوهرية معها؛ مشددا على أنه إذا أقدمت "إسرائيل" على ارتكاب مثل هذا العمل، فإنها ستدفع إيران إلى اعتبار جميع السفارات "الإسرائيلية" حول العالم أهدافا مشروعة.. سنقوم بذلك حتما.

وختم "العميد شكارجي" تصريحاته بالتأكيد على، أن الجمهورية الإسلامية عازمة على إخضاع "إسرائيل" وأمريكا؛ مشددا بأن طهران لن تتراجع تحت أي ظرف.

