متحدث الخارجیة: هجمات إیران تقتصر على المواقع العسکریة الأمریکیة ولا تستهدف الدول المجاورة

وأعلن بقائي اليوم الأربعاء في تصريح لقناة العربية/الحدث الاخبارية، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع عن نفسها فقط ولا تقوم بأي هجوم ضد الدول المجاورة".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى، أن طهران تستهدف مواقع سبق وأن شنت هجمات على البلاد؛ مضيفا : نحن نمد يد الصداقة لجميع دول المنطقة، والاتهامات حول الهجوم على المملكة العربية السعودية غير صحيحة.

وأكد بأن إيران تعرضت لهجوم غير قانوني من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وأن هذه الحرب فرضت عليها ولم تكن هي المبادر بها؛ مشددا على أن الإجراءات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية تتم بدقة عالية ومحدودة على أهداف عسكرية، مع التركيز على حماية الأمن الوطني للبلاد.

