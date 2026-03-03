حرس الثورة الاسلامیة یعلن اطلاق الموجة الـ15 من عملیات "الوعد الصادق 4"

وجاء في البيان رقم 14، وفقا للعلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: ان الموجة الـ15 من عمليات "الوعد الصادق 4" قد انطلقت وبكل اقتدار بنداء "يافاطمة الزهراء (ع)"،ضمن عمليات مركبة من قبل القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية ضد مواقع العدو الصهيو-امريكي.

وتابع البيان: تم استهداف 10 مراكز محورية وقيادية وتجهيزية في القاعدة الجوية الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين، وقد اصيبت اصابات بالغة ودقيقة.

واكمل البيان: كما تم تدمير مركز القيادة ومركز إدارة العمليات الجوية الامريكية الارهابية، ومخازن وقود المروحيات، واماكن اقامة القادة العسكريين الامريكان في هذه القاعدة.

وتشير التقارير الميدانية والصور الفضائية الى توقف عمليات البنية التحيتية لهذه القاعدة بشكل كلي، وتواجه ازمة انسانية وفرار الامريكان الارهابيين من هذه القاعدة.

