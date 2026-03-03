متحدث حرس الثورة: أبواب الجحیم ستفتح على أمریکا و"إسرائیل"

وأفادت إيلنا بأن "العميد نائيني" صرح اليوم الثلاثاء بأن حرس الثورة الإسلامية يواصل تنفيذ مهامه بذات القوة والاقتدار، وبقيادة القائد العام الجديد للحرس الثوري "العميد أحمد وحيدي" المحنك والشجاع؛ مؤكدا أنه لا يوجد أي داع للقلق.

وأضاف متحدث الحرس الثوري أن قادة الوحدات وقادة الحرس في المحافظات والوحدات القتالية يتمتعون بالاكتفاء والجاهزية الكاملة ضمن جغرافيتهم العملياتية على المستويين العملياتي والتكتيكي؛ مؤكدا بأن العدو يجب عليه ان يتوقع هجمات متواصلة وقاسية.

وأشار "العميد نائيني" إلى، أن القدرات العسكرية الإيرانية تعززت خلال الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية في مختلف المجالات؛ مبينا أن نحو 40 بالمئة من الأهداف التي ضربت خلال الحرب كانت في داخل الأراضي المحتلة، و 60 بالمئة من العمليات استهدفت قواعد أمريكا أو أساطيلها البحرية والكيان الصهيوني.

وختم متحدث حرس الثورة الإسلامية تصريحاته بالقول : إن القوة الجو- فضائية لحرس الثورة تمكنت، ضمن منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، من إسقاط طائرتين مسيرتين متطورتين من طراز MQ-9 وعشرين طائرة مسيرة من طراز "هيرمس" في مناطق مختلفة من البلاد.

