إيران.. عدم تسجيل تسرب اي مواد اشعاعية من مجمع نطنز للتخصيب

واشارت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء الى الهجوم الاميركي الصهيوني الاجرامي على مجمع "الشهيد احمدي روشن" للتخصيب في نطنز (بعد ظهر الاحد)، واعتبرت هذا الهجوم مناقضا للقوانين والتعهدات الدولية ومنها معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية "ان بي تي" وسائر الضوابط المتعلقة بالسلامة والامن النووي.

واكدت: ان التحقيقات الفنية والتخصصية جرت حول احتمال تسرب مواد اشعاعية في محيط المجمع. وبناء عليه نعلن للشعب الايراني الابي بانه في ضوء التمهيدات المتخذة والخطط المسبقة والمعطيات المسجلة بواسطة منظومات المسح، لم يتم تسجيل تسرب اي مواد اشعاعية في هذا المجمع.

واضاف: لا يوجد اي خطر يهدد سكان المناطق في محيط الموقع وان الوضع من ناحية السلامة الاشعاعية هو في ظروف مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

