البيان رقم 13؛ حرس الثورة الإسلامية : تدمير المبنى الرئيسي للقيادة ومقر القاعدة الجوية الأمريكية

وبحسب ما افادت به العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، في البيان رقم 13 من عملية "الوعد الصادق 4 "، فقد استهدف الحرس في اطار الموجة الرابعة عشرة من العملية عند الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، القاعدة الجوية الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين؛ من خلال هجوم واسع النطاق وباستخدام المسيرات والصواريخ.

وأضاف البيان : في هذا الهجوم، اصطدمت 20 مسيرة و 3 صواريخ بالأهداف المحددة، ما أدى إلى تدمير المبنى الرئيسي لقيادة ومقر القاعدة الجوية الأمريكية وإشعال خزانات الوقود فيها، مما جذب انتباه الجميع بألسنة اللهب والدخان المتصاعدة من موقع الهجوم.

