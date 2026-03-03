وزارة الامن الايرانية: سنتعامل بحزم مع مرتزقة الداخل على أنهم عملاء للكيان الصهيوني

افادت إيلنا، ان وزارة الامن الايرانية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، وضمن تقديم التعازي باستشهاد قائد الأمة، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (قدّس سرّه) ، توجهت الى الشعب الايراني الغيور والشريف والحاضر بقوة دائما في كل الميادين،مؤكدة على الرغم من مساعي الاعداء الخبيثة، الا انه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية المسبقة للتدابير والاجراءات الحكومية والتنفيذية والاقتدار الامني والعسكري بناء على توصيات وحكمة امامنا القائد الشهيد.

كما اكدت وزارة الامن ، انه ووفقا لمجريات واهداف العدو الصهيو-امريكي من اجل زعزعة امن واستقرار وطننا الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر تواطؤ وتعاون العديد من مرتزقة الداخل، نشدد على اننا سنتعامل وبشكل حاسم مع مرتزقة الداخل الذين يسعون لزعزعة امن الجمهورية الاسلامية الايرانية واستقرارها ،كأنهم عملاء للكيان الصهيوني.

