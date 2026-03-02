لاریجاني: لن نجري أي تفاوض مع الولایات المتحدة

وكتب "لاريجاني" في حسابه على منصة "إكس": لن نجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ادعت قناة الجزيرة نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بدأ جهودًا جديدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.

کما کتب وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" في حسابه مساء امس الأحد: المفاوضات في جنيف حققت تقدماً حقيقياً نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة وعلى الرغم من وجود أمل في تجنّب الحرب، إلا أن الحرب لا ينبغي أن تعني زوال أمل السلام. ما زلت أؤمن بقوة الدبلوماسية لحل هذا الصراع. كلما استُأنفت المفاوضات أسرع، كان ذلك أفضل للجميع.

کما كتب لاريجاني في منشور آخر حول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب جر المنطقة الی الفوضی بآماله الواهية والآن هو قلق بشأن المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: إن ترامب حول بأدائه وتوهمه شعار 'أمريكا أولاً' إلى "'إسرائيل" أولاً'، وضحى بالجنود الأمريكيين من أجل النزعة التوسعیة للکیان الصهیوني، وبأكاذيبه الجديدة، يفرض مرة أخرى تكلفة اضطرابه الشخصي على الجنود والعائلات الأمريكية.

وقال:اليوم شعب إيران یدافع عن نفسه. القوات المسلحة الایرانیة لم تبدأ الحرب.

