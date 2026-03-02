حرس الثورة الإسلامية: صواريخ خيبر استهدفت الأراضي المحتلة

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في البيان رقم ۹ من عملية "الوعد الصادق 4 ": إن الموجة العاشرة لعملية "الوعد الصادق 4 "، من خلال مناورة صواريخ خيبر، أعادت إشعال النيران في الأراضي المحتلة.

وحذرت: نوصي سكان الأراضي المحتلة إلی الابتعاد عن المواقع العسكرية، والمؤسسات الأمنية والحكومية، وترك الأراضي المحتلة فوراً.

وجاء في البيان: إن الهجوم المستهدف على المركز الحكومي للکیان الصهيوني في تل أبيب، والهجوم على المراكز العسكرية والأمنية في حيفا، والهجوم على شرق القدس، جزءًا من أهداف الموجة العاشرة.

وأضاف: لقد حذرنا سابقا من خطتنا لزيادة الهجمات على القواعد والأراضي المحتلة للأعداء المعتدین

وأعلن أن أصوات صفارات الإنذار في "إسرائيل" لن تتوقف أبدا.

وأكد حرس الثورة الإسلامیة في بيانه: نوصي الآن سكان الأراضي المحتلة إلی الابتعاد عن محيط القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والحكومية، ومغادرة الأراضي المحتلة فورا.

