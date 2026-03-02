متحدث مقر "خاتم الأنبياء (ص) " : صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة لن تتوقف أبدا

وأعلن "المقدم ذو الفقاري" في بيانه له اليوم الاثنين، بأن الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4" نفذت بإطلاق صواريخ "خيبر"، ما أدى إلى فتح أبواب واسعة من النيران على الأراضي المحتلة؛ مبينا أن الهجمات استهدفت مجمع الحكم للكيان الصهيوني في تل أبيب، ومراكز عسكرية وأمنية في حيفا، فضلا عن القدس الشرقية.

وأشار المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص)، إلى أن الموجتين السابعة والثامنة من العملية استهدفتا أهدافا أمريكية–صهيونية، حيث تعرضت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" لهجوم بأربعة صواريخ كروز، ما أدى إلى انسحابها من موقع مهمتها باتجاه جنوب شرق المحيط الهندي.

وأضاف، أن القاعدة البحرية الأمريكية "علي السالم" في الكويت خرجت بالكامل عن الخدمة، كما دمرت ثلاث منشآت بحرية أمريكية أخرى هناك؛ مبينا أن القاعدة البحرية الأمريكية في ميناء سلمان بالبحرين تعرضت لهجوم بأربع طائرات مسيرة، ما ألحق أضرارا جسيمة بمراكز القيادة والدعم.

وتابع "المقدم ذو الفقاري"، أن ثلاث ناقلات نفط أمريكية وبريطانية مخالفة أصيبت بصواريخ في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وهي لا تزال تحترق؛ مشيرا إلى أن مواقع تمركز القوات الأمريكية في البحرين تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين، إضافة إلى ضربات متتالية على قواعد أمريكية أخرى في المنطقة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل وإصابة 560 عسكريا أمريكيا.

وختم المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص) " تصريحاته بالقول : إن سلاح الجو التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذ خلال الساعات الماضية عمليات قصف ناجحة، على عدة مراحل، استهدفت قواعد أمريكية في الدول المطلة على الخليج الفارسي وإقليم كردستان العراق.

