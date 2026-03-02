سفير إيران في جنيف يدعو إلى إدانة دولية للعدوان على أراضي البلاد

وأصدر، بحريني اليوم الاثنين بيانا أعرب فيه عن أسفه العميق للتصعيد العدواني خلال اليومين الماضيين؛ مؤكدا أن العديد من المدنيين والمراكز المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، كانت هدفا للهجمات وأشار إلى استشهاد نحو 170 تلميذة بريئة في إحدى الهجمات على مدرسة للبنات في مدينة ميناب (بمحافظة هرمزكان /جنوب البلاد).

وشدد السفير الإيراني على أن انتهاك حقوق الإنسان لا يمكن أن يعتبر مؤشرا للسلطة، وأن الشرعية في النظام الدولي تتحقق فقط من خلال الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحماية المدنيين.

وختم "بحريني" تصريحاته بدعوة المجتمع الدولي ومسؤولي الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الأعمال بشكل واضح وحاسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

endNewsMessage1